PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 23 février - Ligue Europa

Notre pronostic : Rennes bat le Shakhtar Donetsk (1.70)

Voilà le Stade Rennais dos au mur. Les Bretons éprouvent de grandes difficultés depuis la reprise des compétitions de clubs et ne parviennent pas à combler l'absence de leur meilleur joueur, Martin Terrier. Avec sept défaites sur les douze derniers matches, toutes compétitions confondues, l'inquiétude est de mise pour une équipe pourtant brillante en 2022. Mais Rennes s'est donné le droit d'y croire en marquant un but la semaine dernière à Varsovie (défaite 2-1), puis a relevé la tête en championnat en s'imposant face à Clermont. De quoi aborder cette seconde manche avec la détermination nécessaire. D'autant plus que le Shakhtar se montre très irrégulier sur les pelouses adverses, capable du meilleur comme du pire. Si les Rennais emballent rapidement la rencontre, ils disposent de toutes les armes pour gagner devant leur public et, au minimum, jouer la prolongation.

Les autres options :

Monaco ne perd pas face au Bayer Leverkusen et plus de 1,5 but dans le match (1.64)

L'AS Rome bat Salzbourg (1.68)

Anderlecht bat Ludogorets (1.92)

Le Partizan Belgrade bat le Sheriff Tiraspol (1.94)

La Fiorentina bat Braga (1.74)

