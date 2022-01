PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 23 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Nantes bat Lorient (2.15)

La dernière victoire de Lorient remonte au 22 septembre. C’était pour le compte de la 7e journée face à Nice (1-0). Les Merlus n’ont pris que cinq points depuis et pourtant ils ne sont pas décrochés dans la course au maintien avec un seul point de retard sur le 17e, Clermont. Ils ont même connu une série noire entre le 31 octobre et le 18 décembre avec huit défaites d’affilées qu’ils ont stoppée face au PSG (1-1) ! Les Nantais vont évidemment mieux même s’ils restent sur une défaite à Nice (2-1) et un nul contre Monaco (0-0). Avant cela les Canaris avaient enchaîné trois succès en championnat. Ils sont plutôt bons face aux équipes moins bien classées. C’est pourquoi je tenterais le succès de Nantes pour une belle cote de 2.15 !

