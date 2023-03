PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 23 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : la Bosnie bat l’Islande (1.82)

Depuis son quart de finale lors de l’Euro 2016, l’Islande n’a jamais confirmé et a été décevante au Mondial 2018 puis n’a plus fait grand-chose en ne parvenant pas à se qualifier pour les phases finales de l’EURO 2021 et de la dernière Coupe du Monde. Les Islandais restent sur une défaite contre une équipe bis de la Suède en janvier. Tout semble compliqué pour eux, qui devraient avoir beaucoup de mal en Bosnie. Les Bosniens, avant la gifle reçue en Roumanie (4-1), restaient sur six rencontres sans revers pour se hisser en Ligue A pour la Ligue des Nations. C’est pourquoi je vous propose de miser sur la victoire de la Bosnie à Zenica pour une cote de 1.82 !

