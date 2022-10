PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 23 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Reims ne perd pas face à Auxerre et moins de 3,5 buts dans le match (1.68)

C’est une rencontre assez difficile à lire tant les deux équipes sont cruellement en manque de réussite. Reims n’a remporté qu’un seul de ses onze matches de Ligue 1 et court après un second succès depuis bientôt deux mois. Pas toujours aidé par l’arbitrage, les Rémois sont capables de beaucoup mieux et peuvent légitimement espérer obtenir un résultat positif face à un adversaire bien malade. Malgré un bon mois d’août, Auxerre ne parvient plus à avancer et reste sur une série de deux nuls et cinq défaites. Dans un tel contexte, je ne vois pas une rencontre prolifique entre deux équipes qui chercheront surtout à ne pas encaisser de but. Toutefois, Reims ne devrait pas s’incliner à domicile.

