PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 24 mars – Qualifications EURO 2024

Placée dans le groupe de l’Espagne, du Portugal et de la Suisse en Ligue des Nations, la République Tchèque a terminé logiquement dernière avec tout de même un succès chez elle contre la Suisse. Pour se remettre de cela, les Tchèques ont battu les Iles Féroé (5-0) avant d’être défaits en Turquie (2-1). La Pologne, elle, a participé à la Coupe du Monde et atteint les huitièmes de finales et n’a rien pu faire contre la France. Difficile de faire confiance à cette équipe d’autant que Lewandowski semble avoir un coup de mou. Je vous propose donc de parier sur le succès de la République Tchèque à Prague pour une cote de 2.40 !

