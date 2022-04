PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 25 avril – Süper Lig - Turquie

Notre pronostic : le Besiktas bat le Kasimpasa (1.70)

A cinq journées de la fin de saison, le Besiktas n’est que 7e du championnat avec trois points de retard sur le top 4 ! Le BJK a beaucoup de mal à gagner ses rencontres avec trois nuls et un seul succès lors des quatre dernières journées. Ce n’est pas assez pour aller chercher le haut du classement. Cela ne préoccupe pas le Kasimpasa qui n’est que dans la deuxième partie de tableau et n’a plus rien à jouer. Alors oui la dynamique est bonne avec quatre victoires en cinq matches mais la motivation étant plutôt du côté du Besiktas, je pense que le mieux classé des deux clubs devrait s’imposer à domicile (1.70) !

