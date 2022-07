PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 25 juillet – Liga 1 – Roumanie

Notre pronostic : l’UTA Arad bat le Petrolul Ploiesti (1.90)

Voici deux clubs qui ont mal débuté la nouvelle saison en Roumanie. L’UTA Arad et le Petrolul ont tous les deux perdu en ouverture du championnat. Le premier s’est incliné logiquement sur la pelouse du FC Arges (2-0), tandis que le second a été surpris à domicile par le FC Voluntari (1-0). Le club de Ploiesti, promu, va donc devoir se montrer bien meilleur s’il veut espérer prendre au moins un point à Arad qui avait de très bonnes statistiques sur sa pelouse la saison dernière avec notamment sept victoires, un nul et deux défaites lors de ses dix derniers matches de championnat dans son antre. C’est pour cela que je lui fais de nouveau confiance ce soir pour une cote de 1.90 !

