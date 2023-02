PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 26 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient bat Auxerre (2.10)

Lorient a mis fin à sa mauvaise série de quatre rencontres sans victoire en s’imposant contre Ajaccio (3-0). Pour ce deuxième match de suite à domicile, les Merlus reçoivent une nouvelle fois une équipe dans la zone rouge dont il faudra tout de même se méfier. L’AJA a battu Lyon la semaine dernière et pourrait bien essayer de créer une dynamique positive pour sortir au plus vite de cette 18e place. Je pense tout de même que Lorient est supérieur, fort de 7e place en championnat. Je vois propose donc de miser sur le succès des hommes de Régis Le Bris pour plus que doubler la mise.

