PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 26 février - Ligue 2

Notre pronostic: Auxerre bat Quevilly (1.60)

Si l'AJA (5e) veut continuer à rêver d'un retour en Ligue 1 en fin de saison, elle ne doit pas se rater contre Quevilly (16e). Lors des six dernières journées, Auxerre n'a perdu qu'une seule fois (contre le Paris FC) alors que le promu normand n'a remporté qu'un match (face à Grenoble). QRM reste sur cinq défaites et un succès à Pau lors de ses six derniers déplacements (3 buts marqués et 13 encaissés). La tâche des Rouennais s'annonce donc très compliquée en Bourgogne, surtout que les Auxerrois n'ont plus gagné devant leur public depuis le 6 novembre 2021. Mais la victoire à Niort du week-end passé devrait leur permettre de retrouver la confiance pour battre un club qui vise le maintien.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Fribourg bat le Hertha Berlin (1.62)

Southampton bat Norwich (1.54)

L'Atletico bat le Celta (1.68)

Cote totale pour les quatre paris à domicile: 6.70

