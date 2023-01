PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 27 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City bat Arsenal (1.70)

Les deux clubs vont se livrer un duel qui s’annonce déjà grandiose dans la course au titre de champion en Premier League le 15 février puis le 26 avril. En entrée, on a déjà droit à ce match ce soir à 21h en FA Cup. Manchester City reçoit Arsenal en seizième de finale et part favori. C’est logique pour un club qui n’a connu que deux accrocs en dix-sept rencontres à l’Ethiad cette saison toutes compétitions confondues. Les Citizens restent même sur une démonstration 4-0 face à Chelsea en coupe. Les Gunners ont sorti Oxford il y a deux semaines avant d’enchaîner deux beaux succès sur la pelouse de Tottenham (2-0) et face à Manchester United (3-2). Eliminé à Brighton en EFL Cup, Arsenal n’a peut-être pas mis des objectifs élevés sur les coupes pour se concentrer sur la Premier League qui lui échappe depuis dix-neuf ans. Je vous propose donc de miser sur le succès de Manchester City à domicile pour une cote de 1.70 !

Pariez sur Manchester City – Arsenal ici !

Les autres options :

Leipzig bat Stuttgart (1.45)

Besiktas bat Alanyaspor (1.52)

Bologne bat La Spezia (1.88)

Lecce bat la Salernitana (1.90)

Le Standard de Liège bat Eupen (1.68)

Cote totale des six paris à domicile : 22.48