PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 27 mars – Qualifications EURO 2024

Notre pronostic : la Pologne bat l'Albanie (1.52)

La Pologne se doit de réagir après son échec en République Tchèque (défaite 3-1). Si la première place va être compliquée à aller chercher, la deuxième est largement dans les cordes des Polonais et cela passe par un succès contre l’Albanie qui n’a pas encore joué dans cette phase de qualifications. Sur toute l’année 2022, les Albanais n’ont remporté qu’une seule rencontre, lors de leur dernière disputée, face à l’Arménie (2-0). En 2021, ils avaient grandement souffert en Pologne avec une défaite 4-1. Je ne sais pas si cela sera autant déséquilibré ce soir, mais je vois les Polonais s’imposer pour une cote de 1.52 !

Les autres options :

La Hongrie bat la Bulgarie (1.43)

La Suède bat l’Azerbaïdjan et plus de 1,5 but (1.29)

L’Autriche bat l’Estonie et plus de 1,5 but (1.27)

Cote totale des quatre paris à domicile : 3.56