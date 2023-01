PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 29 janvier – Série A - Italie

Notre pronostic : Naples bat l’AS Rome (1.70)

Naples est une des meilleures équipe d’Europe et se dirige tout droit vers un titre de champion d’Italie qui lui échappe depuis 1990. Les Napolitains ont douze points de plus que le Milan AC et je ne vois pas cette avance décroitre ce soir. A domicile, le Napoli a gagné huit de ses neuf rencontres pour un nul mais attention à l’AS Rome qui prend beaucoup de points en déplacement avec six succès, trois nuls et une défaite. La Louve n’a pas perdu depuis la reprise. Toujours est-il que Naples, au Stadio Diego Armando Maradona, devrait logiquement l’emporter (1.70) !

Pariez sur Naples – AS Rome ici !

Les autres options :

La Lazio bat la Fiorentina (2.05)

La Juventus bat Monza (1.52)

Le Milan AC bat Sassuolo (1.46)

Le Real Madrid bat la Real Sociedad (1.66)

Brest bat Angers (2.10)

Cote totale des six paris à domicile : 26.96