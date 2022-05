PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 29 mai – Barrages Ligue 2

Notre pronostic : Quevilly Rouen ne perd pas face à Villefranche-sur-Saône et les deux équipes marquent (2.40)

Quevilly Rouen part avec une très belle avance. Après une victoire 3-1 sur la pelouse de Villefranche-sur-Saône il y a trois jours, les joueurs de Fabien Mercadal ont l'occasion de conclure et de se maintenir en Ligue 2 après une saison bien pénible. S'ils n'ont que peu gagné à domicile, avec seulement cinq victoires en dix- neuf matches, deux de ces succès l'ont été dans la dernière ligne droite pour le maintien. Une force de caractère qui n'est pas à négliger à l'aube d'une rencontre aussi importante. En face, Villefranche-sur-Saône n'aura plus le choix et sera dans l'obligation d'attaquer. Une position qui ne leur a pas souri lors de la première manche, encaissant trois buts après avoir ouvert le score. Les joueurs de Hervé Della Maggiore peuvent toutefois s'appuyer sur leur dynamique en déplacement, leur dernière défaite à l'extérieur remontant au 7 février. Je les vois trouver le chemin des filets au stade Robert-Diochon ce soir même si cela devrait être insuffisant. Je miserai donc sur Quevilly Rouen qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari coté à 2.40.

