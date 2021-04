PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 3 avril Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: Dortmund bat Francfort (1.80)

L’autre affiche de la 27e journée de Bundesliga oppose Dortmund (5e avec 43 points) à Francfort (4e avec 47 points). Le Borussia doit impérativement s’imposer à domicile pour revenir une longueur de l’Eintracht s’il veut conserver des chances de finir parmi les quatre premiers et ainsi disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les supporters des « Jaune et Noir » sont plutôt confiants car ils comptent sur le phénomène norvégien Erling Haaland pour leur offrir ce précieux succès mais aussi parce que Dortmund reste sur neuf victoires consécutives face à Francfort (29 buts marqués et 6 encaissés). Le 10e succès de suite en dix ans de Dortmund sur sa pelouse contre Francfort vous permettrait de presque doubler votre mise. Cela vaut le coup d’y réfléchir sérieusement non ?

Fiabilité : 60 %

