PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 3 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier bat Brest (2.10)

C’est peut-être le match de la dernière chance pour les Montpelliérains s’ils veulent une qualification pour une coupe européenne. Ils sont 11e du championnat et ont sept points de retard sur le 5e. Le MHSC s’est remis à l’endroit lors des deux dernières journées avec un nul contre Nice et une victoire à Bordeaux. Il faudra donc enchaîner à la Mosson cet après-midi. Les Brestois ne sont pas loin d’assurer leur maintien mais attention car ils restent sur deux revers contre Marseille et à Angers. Je pense donc que Montpellier avec son effectif rempli de talents peut les battre. Un pari à tenter pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Montpellier – Brest ici !

Les autres options :

Strasbourg bat Lens (2.15)

Mönchengladbach bat Mayence (2.25)

West Ham bat Everton (1.78)

Le Betis Séville bat Osasuna (1.86)

Valence bat Cadix (1.90)

L’Udinese bat Cagliari (1.84)

Cote totale des sept paris à domicile : 117.58