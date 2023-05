PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 3 mai – Serie A

Notre pronostic : la Juventus bat Lecce (1.55)

La Juventus doit vite se remettre à l’endroit pour espérer finir dans le top 4 de Serie A. La Vieille Dame n’a plus connu la victoire en championnat depuis le 1er avril et reste sous la menace d’un retrait de points. Eliminés de la Coupe d’Italie mais encore engagés en Ligue Europa, le calendrier du mois de mai s’annonce donc chargé pour les joueurs de Massimiliano Allegri. La réception de Lecce arrive donc à point nommé. L’actuel 16e du Scudetto lutte encore pour son maintien et reste sur une série de quatre défaites consécutives en déplacement, sans inscrire le moindre but. La Juventus est largement supérieure sur le papier et devrait s’imposer sans trop forcer.

