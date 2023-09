PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Toulouse ne perd pas face à Clermont et plus de 1,5 but dans le match (1.55)

Que ce début de saison est difficile pour Clermont. Après un dernier exercice particulièrement abouti, les joueurs de Pascal Gastien ont vécu un mois d’août terrible, avec un compteur point toujours bloqué à zéro suite à trois revers concédés contre Monaco (2-4), Reims (0-2) et Metz (0-1). Les Clermontois joueront ainsi pour ne pas perdre cet après-midi sur la pelouse d’un adversaire inconstant. Après un premier succès à Nantes (2-1), Toulouse a obtenu un bon point face au PSG (1-1) avant de s’incliner à Strasbourg (2-0). Carles Martinez dispose d’un effectif assez large, alors que ses joueurs vont disputer la Ligue Europa cette saison. A la veille de la première trêve internationale, les Toulousains ne devraient pas s’incliner à domicile au cours d’un match qui pourrait être prolifique.

