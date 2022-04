PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 30 avril – Ligue 2

Notre pronostic : le Paris FC bat Valenciennes (1.64)

Le Paris FC n’a plus le choix et doit remporter les trois dernières rencontres du championnat pour espérer accéder directement à la Ligue 1. Battus à Bastia, les Parisiens ont désormais un point de retard sur Sochaux, deux sur Auxerre et cinq sur Ajaccio. Ils n’ont donc même plus leur destin entre les mains. Valenciennes n’est pas encore sauvé et ne va pas donner cette rencontre. Les Valenciennois sont 16e avec trois points d’avance sur le barragiste. Cependant je ne vois pas le PFC passer à côté et je miserais sur un succès du 5e de Ligue 2 pour une cote de 1.64 !

