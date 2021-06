PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 30 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic: Viking Stavanger bat Stabaek (1.60)

Le club de Stavanger (5e d'Eliteserien) présente un bilan largement positif à domicile face à Stabaek (15e et avant-dernier du championnat de Norvège): huit succès et deux nuls lors des dix dernières confrontations. Par ailleurs, Stabaek reste sur cinq revers consécutifs et n'a remporté qu'une seule rencontre sur huit depuis le début de la compétition. De son côté, Viking compte 75 % de victoires sur sa pelouse cette saison. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de faire confiance au favori devant son public face à un club qui n'a pris qu'un point sur douze possibles à l'extérieur.

Fiabilité: 70 %

L' autre option:

Inter Turku bat Lahti en Finlande (1.64)

Cote totale des deux paris à domicile: 2.62

