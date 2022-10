PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 31 octobre – Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic : le Vitoria Guimaraes bat Famalicao (2.00)

6e avant cette 11e journée, le Vitoria Guimaraes peut jouer les places européennes et est sur une très bonne série de six rencontres sans défaites avec quatre succès et deux nuls. Guimaraes doit être capable d’enchaîner, n’étant engagé dans une aucune compétition européenne. Attention tout de même à Famalicao qui a gagné lors de sa dernière rencontre contre Paços de Ferreira mais le niveau va s’élever ce soir. Le Vitoria a remporté trois de ses cinq réceptions cette saison. Je pense que la quatrième victoire va arriver pour doubler la mise !

