PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 août - Ligue des champions, 3e tour préliminaire

Notre pronostic: le Slavia Prague ne perd pas à Ferencvaros et au moins un but dans le match (1.46)

Ferencvaros (9e arrondissement de Budapest) a mal débuté son championnat en s'inclinant 2-1 à domicile face à Kisvarda. Pas vraiment rassurant avant d'affronter le Slavia Prague qui a très bien commencé sa saison avec deux succès en déplacement, à Zlin 1-0) et à Teplice 3-1) ! Comme les Tchèques ont plus d'expérience en Coupe d'Europe ses dernières années que Ferencvaros et que leur dynamique est meilleure que celle des Hongrois, il me paraît assez logique de leur faire confiance à Budapest. Le N2 n'étant qu'à 1.27, je vous suggère de le jouer en y ajoutant au moins un but dans la rencontre, via un MYMATCH, pour faire grimper la cote à 1.46. Je serais très étonné que ce pari soit perdant... alors à vous de voir !

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Benfica ne perd pas à Moscou: 1.31

Stjarnan bat Akranes, en Islande: 1.52

Cote totale des trois paris sûrs: 2.91

