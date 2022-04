PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 4 avril – Liga – Espagne

Notre pronostic : la Real Sociedad bat l’Espanyol Barcelone (1.64)

Cela va mieux pour la Real Sociedad depuis la fin du mois de février. Les Basques ont redressé la barre et ont gagné trois fois pour un nul et une défaite sur la pelouse du Real Madrid lors de leurs cinq derniers matches de championnat. Ils restent donc accrochés à cette 6e place très importante, synonyme de qualification en Ligue Europa Conférence. L’Espanyol n’a plus grand-chose à jouer mais doit tout de même faire attention à ce qu’il se passe derrière. Les Barcelonais ont neuf points d’avance sur le 18e mais cela devrait le faire pour se maintenir. Je pense que la Real Sociedad va gagner à domicile comme elle l’a fait lors de ses deux dernières réceptions contre Osasuna et Alaves.

