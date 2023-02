PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 4 février – Premier League - Angleterre

Notre prognostic : Newcastle bat West Ham (1.60)

Matches à priori très déséquilibré entre Newcastle (3e de Premier League) et West Ham (16e) ! Les Magpies n’ont chuté qu’une seule fois cette saison, fin août à Liverpool, et sont les seuls, avec les Gunners, à ne pas avoir connu la défaite à domicile en championnat. Les fans peuvent être confiants pour la venue des Hammers qui ne comptent qu’une longueur d’avance sur le premier relégable. Newcastle peut s’appuyer sur la meilleure défense à domicile avec seulement cinq buts encaissés alors que West Ham a la 19e attaque en déplacement avec six buts marqués et comptent 70 % de défaites à l’extérieur. Si la victoire des Magpies à 1.60 ne vous suffit pas, vous pouvez envisager sérieusement qu’ils puissent garder leur cage inviolée (2.30).

Fiabilité : 65 %

Les autres options :

Mönchengladbach bat Schalke 04 (1.50)

Dortmund bat Fribourg (1.64)

Les Hearts battent Dundee (1.62)

Cote totale pour les quatre partis à domicile :

Pariez sur Newcastle – West Ham ici