PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 4 juin – Série A - Italie

Notre pronostic : l’AS Rome bat La Spezia (1.98)

C’est une Roma frustrée qui accueille La Spezia pour cette dernière journée. La « Louve » vient de s’incliner en finale de la Ligue Europa. Cependant la saison des Romains n’est pas finie car ils doivent encore défendre leur place en C3 pour la saison prochaine face à deux équipes : l’Atalanta, 5e avec un point de plus et la Juventus, 7e à une longueur. Rien n’est fait donc et c’est pour cela que je m’attends à une rencontre sérieuse de la part de l’AS Rome. Je pense que Mourinho va trouver les mots juste pour que son équipe finisse en beauté. Je vous propose donc de jouer la victoire de la Roma à domicile pour presque doubler la mise.

Les autres options :

L’AC Milan bat l’Hellas Vérone (1.78)

L’Atalanta bat Monza (1.58)

La Real Sociedad bat le Séville FC (1.70)

Le Real Valladolid bat Getafe (2.20)

Cote totale des cinq paris à domicile : 20.83