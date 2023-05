PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 5 mai – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Mayence bat Schalke 04 (1.62)

En grand danger avec une 17e place, Schalke 04 s’est tout de même relancé en gagnant deux de ses trois dernières rencontres de championnat, à chaque fois à domicile, contre le Hertha Berlin et le Werder Brême. Mayence peut encore espérer terminer dans les places européennes avec, pour le moment, une huitième place et trois points de retard sur le 6e. Les Mayençais se doivent de s’imposer contre un relégable et c’est ce que je vous conseille de miser d’autant que leur bilan à domicile est plutôt bon avec quatre victoires et deux nuls lors de leurs six dernières réceptions.

