PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 5 octobre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Salzbourg bat le Dinamo Zagreb (1.68)

C’est un match globalement équilibré qui oppose les deux outsiders de ce groupe E. le RB Salzbourg est auteur d’un très bon début de saison, avec neuf victoires, quatre nuls et une seule défaite en quatorze rencontres. Les Autrichiens peuvent notamment s’appuyer sur un duo d’attaque très efficace : Noah Okafor et Benjamin Sesko. Les deux jeunes avants-centres s’amusent au cours de cet exercice, inscrivant 50% des buts de leur équipe. La mission s’annonce donc compliquée pour le Dinamo Zagreb. Le champion de Croatie est pourtant lui aussi en forme olympique, avec seulement deux défaites en 21 matches. Mais ces revers l’ont été à chaque fois à l’extérieur en Ligue des Champions, sur les pelouses de Bodo/Glimt (0-1) et du Milan AC (1-3). Si je ne me risquerais pas sur un scénario, je pense que Salzbourg s’imposera à domicile.

Pariez sur Salzbourg – Dinamo Zagreb ici !

Les autres options :

Leipzig bat le Celtic Glasgow (1.58)

La Juventus bat le Maccabi Haïfa et plus de 2,5 buts dans le match (1.72)

Manchester City bat Copenhague et plus de 3,5 buts dans le match (1.60)

Cote totale des quatre paris à domicile : 7.31