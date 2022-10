PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 6 octobre – Ligue Europa

Notre pronostic : Fribourg bat Nantes (1.56)

Avec deux victoires en deux rencontres dans ce groupe G, Fribourg réalise une entame parfaite et pourrait faire un très joli coup en cas de victoire ce soir en prenant six points d’avance sur le troisième. Les Allemands sont en plus 2e de Bundesliga avec un bilan de cinq victoires, deux nuls et une défaite. Cela s’annonce donc très compliqué pour le FC Nantes qui est dans une grande méforme avec trois défaites lors des quatre dernières rencontres dont une à Qarabag (3-0). Je m’attends à un nouveau déplacement difficile pour les Canaris. Je vois un succès de cette équipe de Fribourg qui possède beaucoup plus de talents pour une cote de 1.56.

