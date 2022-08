PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 août – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Auxerre (1.74)

Après une saison en demi-teinte terminée à la 10e place, le LOSC, champion de France il y a deux ans, aura la volonté de mieux faire et de terminer dans le top 5. Les Lillois pourront se concentrer exclusivement sur la Coupe de France et le championnat. Les dirigeants ont recruté intelligemment avec les arrivées libres de Jonas Martin et de Remy Cabella ainsi que celle de Mohamed Bayo en provenance de Clermont. Parmi les départs on retrouve de beaux noms comme Yilmaz, Xeka, Botman, Celik, Bradaric et donc Renato Sanches parti au PSG. L’effectif restant demeure supérieur à celui de l’AJ Auxerre. Le promu aura fort à faire pour ne pas être relégué en fin de saison. Je pense que cela sera compliqué aujourd’hui à Lille. Je vous propose donc de miser sur le succès du LOSC à domicile pour une cote de 1.74 !

