PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 avril – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Leicester bat le PSV Eindhoven (2.15)

Un choc entre deux favoris de la compétition à suivre ce soir. Leicester, en difficulté en championnat pourrait tout donner pour aller chercher un titre cette saison. Les Anglais ne sont que 10 en Premier League avec un bilan de dix victoires, sept nuls et onze défaites. C’est très moyen. Lors du tour précédent les Foxes ont eu très chaud contre des Rennais qui ont failli faire une remontada en Bretagne. Ce sera une nouvelle fois compliqué contre le PSV Eindhoven qui est 2e d’Eredivisie derrière l’Ajax et produit un football spectaculaire. Je m’attends à une très belle rencontre et pourquoi pas avec un succès de Leicester qui devrait profiter de jouer à domicile.

Pariez sur Leicester – PSV ici !

Les autres options :

West Ham bat Lyon (2.05)

Leipzig bat l’Atalanta (1.80)

Feyenoord bat le Slavia Prague (1.74)

Cote totale des quatre paris du jour : 13.80