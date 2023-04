PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 avril – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : Benfica bat Porto (1.90)

Les duels entre Benfica et Porto sont les matches les plus importants de la saison au Portugal. Ce soir, à l’Estadio de la Luz, le Benfica Lisbonne a l’occasion de prendre treize points d’avance sur son Dauphin. Il ne fait pas trop de doute que les Lisboètes vont soulever un 38e titre en championnat, quatre ans après le dernier. Pour marquer le coup, ils seront surmotivés pour s’imposer face au champion en titre. Benfica l’avait déjà emporté au Stade du Dragon lors de la phase aller en octobre et reste sur une série de dix victoires consécutives en Primeira Liga. Même si le club de Lisbonne doit préparer son quart de finale aller en Ligue des Champions face à l’Inter mardi, je le vois s’imposer à nouveau (1.90) !

