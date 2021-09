PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 septembre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Croatie bat la Slovénie (1.64)

Co-leader du groupe H avec la Russie (10 points) et avec trois longueurs d'avance sur la Slovénie, la Croatie a l'occasion de frapper un grand coup ce soir à Split et d'écarter un concurrent direct dans la course aux deux premières places. Battus 1-0 à Ljubljana lors du match aller, les Croates devraient logiquement gagner chez eux. En dix confrontations contre leurs adversaires du jour, les partenaires de Modric n'ont connu qu'une seule fois la défaite et ils comptent bien prendre leur revanche ce soir pour ne pas se laisser distancer par les Russes qui prendront certainement les trois points contre Malte dans le même temps.

Fiabilité: 65 %

Les autres options:

L'Autriche bat l'Ecosse (1.82)

La Slovaquie bat Chypre (1.40)

Cote totale des trois paris à domicile: 4.18

