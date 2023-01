PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 8 janvier – Série A - Italie

Notre pronostic : le Milan AC bat l’AS Rome (1.80)

En Italie aussi il y a un duel très intéressant ce soir à 20h45. Le Milan AC n’a pas dit au revoir à ses chances de titre en s’imposant sur la pelouse de la Salernitana (2-1) alors que le rival intériste battait le leader, Naples. Les Rossoneri sont dont revenus à cinq points de la 1ère place et voudront enchaîner une troisième victoire consécutive en Série A pour mettre la pression. Attention tout de même à l’AS Rome qui est 6e et vient de gagner contre Bologne. Cependant je trouve qu’il y a une sacré différence de niveau entre ces deux équipes. Le Milan AC a gagné quatre des cinq précédentes rencontres (un nul). Je vous propose donc cette cote de 1.80 qui me paraît déjà intéressante.

Cote totale des sept paris à domicile : 48.17