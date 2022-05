PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 8 mai - Ligue 1

Notre pronostic : Clermont ne perd pas face à Montpellier et les deux équipes marquent (1.90)

C’est une rencontre entre deux équipes en grande difficulté. Si les Clermontois ont pu sortir un peu la tête de l’eau en avril, leur revers concédé à Brest la semaine dernière, à onze contre dix, peut leur rester en tête. Toutefois les motifs d’espoir subsistent. Si elle se base sur ses qualités offensives et si Mohamed Bayo retrouve son efficacité, cette équipe peut se donner les moyens réussir son opération maintien. Surtout que son adversaire du jour ne répond plus depuis plusieurs mois. Montpellier n’a, effectivement, remporté que trois rencontres de Ligue 1 sur seize en 2022, pour trois nuls et dix défaites ! Un bilan d’équipe de bas de tableau, très loin des standards de la fin d’année 2021. N’ayant plus rien à jouer, Montpellier semble être en roue libre pour cette fin de saison. Je miserais donc sur Clermont qui ne perd pas à domicile et les deux équipes qui marquent (1.90).

