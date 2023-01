PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 9 janvier - Liga - Espagne

Notre pronostic: l'Athletic Bilbao bat Osasuna (1.66)

Quand ce "derby" se déroule à San Mames, l'Athletic s'impose dans 70 % des cas depuis quatorze ans. Cette saison, Bilbao (6e) présente un bilan très correct à domicile avec cinq victoires, un nul et deux défaites face à l'Atletico de Madrid et l'Espanyol Barcelone. De son côté, Osasuna (9e), vient de chuter deux fois de suite contre le FC Barcelone et sur la pelouse de la Real Sociedad. Par ailleurs, le club de Pampelune 'a inscrits que cinq petits en sept déplacements (19e attaque à l'extérieur) alors que l'Athletic n'a encaissé que quatre buts dans la Cathédrale de San Mames. Dans ces conditions, je vous propose de faire confiance aux favoris. Enfin, je serais étonné que cette rencontre provoque un festival offensif.

Fiabilité : 60 %

Pariez sur Bilbao - Osasuna ici