PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 9 mai Série A – Italie

Notre pronostic : victoire de la Juventus face au Milan AC (1.76)

Très grosse affiche à suivre de l’autre côté des Alpes avec ce choc. Les deux équipes ont le même nombre de points au classement et le résultat de ce soir pourrait être déterminant dans la course au top 4 et à la Ligue des Champions. La Juventus réalise une tout petite saison avec une 4e place et un titre d’ores-et-déjà perdu au profit de l’Inter. Les derniers résultats sont moyens avec quatre victoires en huit rencontres. La semaine dernière, les Bianconeri ont eu chaud contre l’Udinese et se sont reposés sur un doublé de C. Ronaldo pour s’imposer (1-2). Le Milan AC réalise une année 2021 catastrophique. Alors qu’ils avaient quasiment dix points d’avance sur l’Inter, les Rossoneri ont connu un trou d’air immense pour pointer maintenant à treize points. Je pense que la Juventus va en profiter pour s’imposer sur sa pelouse ce soir pour une belle cote de 1.76 !

Pariez sur Juventus – Milan AC ici !

Les autres options :

Victoire d’Angers face à Dijon (1.84)

Victoire de Villarreal face au Celta Vigo (1.95)

Cote totale des trois paris à domicile : 6.31