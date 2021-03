PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 11 mars - Ligue Europa

Notre pronostic: l’Ajax bat les Young Boys de Berne (1.60)

Treize victoires et deux nuls en quinze rencontres toutes compétitions confondues pour l’Ajax d’Amsterdam en 2021 ! On peut donc considérer que les Néerlandais sont en forme. Ils ont éliminé Lille (deux fois 2-1) au tour précédent après avoir raté la qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions contre Liverpool et l’Atalanta Bergame. Bien que leaders de leur championnat et tombeurs du Bayer Leverkusen en 1/16 de finale de la Ligue Europa, les Young Boys de Berne marquent un peu le pas depuis trois semaines. Après avoir enchaîné huit succès de suite, ils viennent de se faire accrocher à trois reprises en Super League suisse : nuls à Lucerne, à Bâle et, plus inquiétant, contre Vaduz. Le talent des Bataves et leur expérience européenne devraient leur permettre de s’imposer à la Cruyff Arena contre les joueurs de Berne.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

La Roma bat le Shakhtar (1.56)

Grenade bat Molde (1.48)

Cote totale pour les trois paris à domicile du jour: 3.69

