PRONOS PARIS RMC Le pari à handicap du 31 août - Ligue 1

Après une début de saison raté suite à l'élimination en Ligue des champions par le PSV Eindhoven, les Monégasques ont frappé fort dimanche soir en tenant le Paris-SG en échec au Parc des Princes (1-1). Ce match référence peut constituer un déclic pour l'ASM. Le retour de Fofana et l'arrivée de Camara au milieu de terrain ainsi que le nouveau système de Philippe Clément ont visiblement changé la donne. Et comme on peut s'attendre au réveil de Wissam Ben Yedder qui n'a pas encore ouvert son compteur but en championnat, je ne serais pas étonné que Monaco s'impose enfin à Louis II, sur contre Troyes. L'ESTAC (15e), battue trois fois sur quatre depuis le début de la compétition mais vainqueur d'Angers (17e), risque de souffrir en Principauté et de perdre une sixième fois de suite en six ans contre des Monégasques sûrement requinqués par leur match dans la capitale. Je vous suggère donc de parier sur l'ASM par au moins deux buts d'écart pour presque doubler votre mise.

Fiabilité : 65 %

