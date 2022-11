PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 11 novembre – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Dortmund gagne à Mönchengladbach (2.05)

Dortmund a loupé la possibilité de s’installer à la 2e place de la Bundesliga cette semaine en s’inclinant sur la pelouse de Wolfsbourg (2-0). Une défaite qui a mis fin à une série de six rencontres sans revers. Il faudra donc retrouver les trois points ce soir avec un deuxième déplacement de suite, cette fois, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Le 9e du championnat est dans une très mauvaise passe avec trois défaites lors des quatre dernières journées dont une à Bochum, avant-dernier. Je pense que c’est l’adversaire idéal pour Dortmund pour se relancer et aller chercher la gagne. Un pari qui vous permettrait d’un peu plus que doubler la mise si j’ai vu juste.

