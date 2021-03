PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 12 mars Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Monchengladbach s’impose à Augsbourg (1.90)

Bien loin de la lutte pour le titre entre Leipig et le Bayern Munich, on trouve ce duel avec le 10e qui se déplace sur la pelouse du 13e. Monchengladbach est à sept points de la 5e place synonyme de qualification en Ligue Europa. L’objectif est réalisable bien que compliqué. Il ne faut donc pas perdre espoir et pour cela il faut remporter un maximum de rencontres. Celle d’aujourd’hui est largement à la portée des joueurs. Augsbourg est en bas de tableau, à sept points de la place de barragiste pour le maintien et reste sur une défaite sur la pelouse du Hertha Berlin. Attention donc à l’arrière pour ne pas se faire surprendre. A domicile le club allemand n’a pas réussi à s’imposer lors de ses deux derniers matches. C’est pourquoi je miserais sur le succès du Borussia M’Gladbach à l’extérieur pour presque doubler la mise.

