PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 13 février - Ligue 1

Notre pronostic : Marseille ne perd pas à Metz et plus de 2,5 buts dans le match (2.05)

Défaite interdite pour l'OM à Saint-Symphorien ! Après la claque reçue à Nice en quart-de-finale de Coupe de France mercredi, les Marseillais doivent vite digérer cette élimination et se remettre en ordre de marche pour la suite du championnat. S'ils possèdent une avance de cinq points sur le quatrième, les joueurs de Jorge Sampaoli enchaînent les matches et, avec la reprise des compétitions européennes, risquent de présenter des signes de fatigue. Marseille ne doit donc pas se rater ce soir contre une équipe de Metz en grande difficulté cette saison. Les Lorrains sont la plus mauvaise équipe du championnat à domicile, avec une seule et unique victoire en onze rencontres sur leur pelouse. Ils ont néanmoins joué quatre matches de moins que leur adversaire du soir depuis le début de l'année et peuvent donc espérer faire un résultat. Je vous propose donc de miser sur Marseille qui ne perd pas et plus de 2,5 buts dans le match (2.05).

