PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 13 mars Bundesliga - Allemagne

Le Bayern Munich s’impose sur la pelouse du Werder Brême (1.26)

Et si le plus grand club allemand, champion chaque année depuis 2013, perdait son titre cette saison. C’est plus qu’une possibilité. Les Bavarois réalisent quand même un très bon exercice 2020-2021 mais ils doivent lutter avec le RB Leipzig qui n’est qu’à deux petits points derrière eux. Les leaders ne vont donc pas vouloir laisser échapper d’unités dans cette course au titre surtout chez un adversaire beaucoup plus faible. Le Werder n’est que 12e de Bundesliga avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches en championnat. Le Bayern a en plus remporté largement son match aller en Ligue des Champions contre la Lazio (1-4). Le club allemand peut donc jouer pleinement cette journée de championnat et c’est pour cela que je le vois gagner ce samedi à Brême.

Les autres options :

L’Atletico Madrid s’impose à Getafe (2.05)

Manchester City gagne sur la pelouse de Fulham (1.35)

Le Sporting Portugal s’impose face à Tondela (1.45)

Cote totale pour les quatre paris à l’extérieur : 5.06

