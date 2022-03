PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 13 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille gagne à Brest (2.15)

L’affiche de ce dimanche soir verra s’affronter Brest et Marseille. Les Brestois ont un objectif en cette fin de saison : assurer leur maintien dans l’élite. Ils possèdent onze points d’avance sur Lorient et sont donc plutôt bien partis. Ils restent en plus sur un beau succès à Lens (1-0) la semaine dernière. Les Marseillais sont prévenus et se doivent de retrouver la victoire en championnat après n’avoir pris qu’un seul point lors des trois dernières journées. C’est évidemment insuffisant pour aller chercher la 2e place. Vainqueurs contre le FC Bâle en Ligue Europa Conférence, cela les a peut-être relancés. Meilleure équipe à l’extérieur de Ligue 1, je vous propose donc de miser sur la victoire de l'OM pour une cote de 2.15 !

