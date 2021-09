PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 13 septembre Premier League - Russie

Notre pronostic : le FK Krasnodar l’emporte contre le FK Rostov (2.00)

C’est la 7e journée de championnat en Russie et Rostov reçoit Krasnodar. Les locaux sont à la 14e place pour le moment et doivent donc faire très attention car ils ne possèdent que trois points d’avance sur le dernier. Le FK Rostov reste sur deux matches sans défaite et semble aller mieux. Krasnodar se déplace avec le statut de favori pour cette rencontre. 8e, le club a remporté deux de ses trois derniers duels en championnat. S’il venait à prendre une nouvelle fois les trois points, il pourrait prendre la 5e place. Je pense que cela est possible. C’est pourquoi je vous conseille la victoire à l’extérieur du FK Krasnodar pour doubler la mise !

