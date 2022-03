PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 14 mars – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester City gagne sur la pelouse de Crystal Palace sans encaisser de but (1.90)

Qualifiés sans forcer pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les Citizen ont même pris le luxe de gérer lors du match retour contre le Sporting Portugal avec un score nul et vierge après le 5-0 infligé à l’aller. Pas de fatigue donc pour ce déplacement sur la pelouse de Crystal Palace. City est en pleine forme en championnat et reste sur deux victoires consécutives sur le terrain d’Everton et dans le derby face à United (4-1). Les hommes de Guardiola gardent six points d’avance sur Liverpool mais attention les Reds ont un match en retard à disputer. Crystal Palace va mieux avec deux succès et un nul lors des trois dernières journées. Les Londoniens ont de l’avance sur la zone rouge et n’ont quasiment plus rien à jouer. C’est pourquoi je vois City l’emporter. Lors de leurs trois dernières confrontations les Mancuniens ont toujours gagné sans prendre de but. Je vous propose donc de parier un scénario semblable pour une cote de 1.90 !

