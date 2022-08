PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 15 août – Liga - Espagne

Notre pronostic : l’Atletico de Madrid gagne à Getafe (1.90)

Avec une présaison réussie, l’Atletico de Madrid entame cette nouvelle Liga avec de belles ambitions. Les Colchoneros ont gagné toutes leurs rencontres amicales avec notamment des succès contre Manchester United ou encore la Juventus. Beaucoup de joueurs ont montré de belles choses cet été comme Morata, Cunha ou encore Joao Felix et Griezmann pour ne citer que les éléments offensifs. Je m’attends donc à ce qu’ils répondent présents dès la première journée à l’extérieur. Getafe n’a gagné qu’un seul de ses six matches amicaux et va commencer sans certitudes après avoir frôlé la relégation la saison dernière avec un seul point d’avance sur le 18e, Grenade. Je pense donc que l’Atletico peut l’emporter en déplacement et la cote est intéressante (1.90) !

