PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 15 avril – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Dortmund gagne à Stuttgart (1.98)

Dortmund n’a plus le choix et devra remporter tous les matches qu’il reste pour aller chercher le titre de champion. Vainqueur de l’Union Berlin (3e) la semaine dernière, les joueurs du BVB ont deux points de retard sur le Bayern et sont favoris pour la réception de Stuttgart. Ce dernier, est 16e de Bundesliga après son succès à Bochum. Les Stuttgartois essaieront de prendre un point très important mais je pense, que le talent des joueurs dortmundois pourrait faire la différence. Un pari un peu risqué mais qui pourrait vous permettre de presque doubler la mise.

