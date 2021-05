PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 15 mai Premier League – Angleterre

Notre pronostic : victoire de Leeds à Burnley (2.25)

Leeds peut encore croire à l’Europe la saison prochaine. Les hommes de Marcelo Bielsa sont 10e au classement mais comptent six points de retard sur la 7e place qualificative pour l’Europa Conference League. Les espoirs, bien qu’infîmes, sont légitimes. Pour cela il faudra gagner les trois matches qu’ils restent en commençant par celui-ci à Burnley cet après-midi. Les Peacocks doivent donc faire aussi bien que face à Tottenham lors de la dernière journée et cette belle victoire (3-1). Assuré d'être maintenu, Burnley n’a plus rien à jouer. Les Clarets ont atteint l’objectif de la saison et c’est pourquoi je ne les vois pas gagner chez eux. Je pense donc que Leeds va en profiter pour l'emporter et tout donner jusqu’au bout ! Un beau pari coté à 2.25 !

