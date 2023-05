PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 15 mai – Premier League

Notre pronostic : Liverpool ne perd pas à Leicester et les deux équipes marquent (1.72)

C’est une rencontre à double enjeux qui a lieu ce soir au King Power Stadium. Liverpool est en feu depuis un mois, restant sur une série de six victoires consécutives en Premier League. Portés par un Mohamed Salah en étincelant, les Reds ont notamment inscrits 17 buts au cours de ces rencontres. Ces performances leur permettent ainsi de croire encore en une qualification en Ligue des Champions, même si le Big 4 reste difficile à intégrer. A l’inverse, Leicester coule lentement mais sûrement. Les Foxes ont pris 6 points sur 39 possibles en championnat lors des trois derniers mois et se retrouvent aujourd’hui à l’avant-dernière place du classement. Deuxième plus mauvaise écurie à domicile, l’ombre de la Championship prend réellement forme pour les joueurs de Dean Smith. Si un résultat nul n’est pas à exclure, Liverpool ne devrait pas perdre ce soir.

Pariez sur Leicester – Liverpool ici !

Les autres options :

Le Havre ne perd pas à Annecy et moins de 3,5 buts dans le match (1.52)

Empoli ne perd pas sur la pelouse de la Sampdoria et moins de 3,5 buts dans le match (1.72)

Estoril ne perd pas à ’Arouca et plus de 0,5 but dans le match (1.64)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 7.38