PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 16 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Arsenal gagne à Southampton (1.92)

Arsenal doit se remettre à gagner après deux défaites consécutives. Les Gunners ont perdu sur la pelouse de Crystal Palace et contre Brighton. Deux revers plutôt surprenants. Les Londoniens peuvent encore viser une place dans le top 4 avec trois points de retard sur Tottenham et pourraient combler ce trou à Southampton. Les Saints ne vont pas bien du tout avec un nul et quatre défaites lors des cinq dernières journées. Fort heureusement, ils ont encore douze longueurs d’avance sur la zone rouge. Avec cette méforme, je pense qu’Arsenal peut le faire et enfin gagner pour une cote de 1.92 !

Les autres options :

Villarreal gagne à Getafe (2.50)

Sassuolo gagne à Cagliari (2.40)

Auxerre gagne à Pau (2.30)

Le Paris FC gagne à Rodez (2.30)

Sochaux gagne à Nïmes (2.30)

Cote totale des six paris à l’extérieur : 140.16