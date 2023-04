PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 16 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Arsenal gagne sur la pelouse de West Ham (1.52)

Arsenal n’a pas le choix et se doit de l’emporter cet après-midi pour garder son avance sur Manchester City. Les Gunners ont perdu deux points la semaine dernière à Liverpool et quand on sait qu’ils rencontreront les Skyblues le 26 avril, plus question de lâcher du lest. Ce déplacement aujourd’hui est tout à fait à leur portée. West Ham est 14e de Premier League avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge. Les Hammers viennent de gagner sur la pelouse de Fulham (1-0). Mais avec une série de huit rencontres sans défaite, je ne pense pas qu’Arsenal passera à côté et je vois l’équipe de Mikel Arteta s’imposer en déplacement pour une cote de 1.52 !

Les autres options :

Manchester United gagne à Nottingham (1.68)

Le FC Barcelone gagne à Getafe (1.60)

La Juventus gagne à Sassuolo (1.96)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 8.01